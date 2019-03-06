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Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме и отправил его готовиться

6 Марта 2019 в 11:45
Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме и отправил его готовиться

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты остановил выступление министра экономического развития Максима Орешкина. Володин предложил перенести «правительственный час» на конец марта-начало апреля.

По мнению Володина, министр не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему, передает Ura.ru

«Максим Станиславович, у вас выступление в парламенте — один раз в год, сводить его к обсуждению вопроса в разрезе малого и среднего бизнеса неправильно, потому что все-таки Министерство экономического развития отвечает за рост экономики в стране»,— цитирует RT председателя нижней палаты.

Ранее Максим Орешкин признался, что ему было интересно поработать на посту президента России. На что экс-советник управления президента России по внутренней политике, политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев заявил в интервью НСН, что 36-летний министр пока не справился с теми задачами, которые на него возложены на нынешнем посту. 

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