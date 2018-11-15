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Володин рассказал о ценах в столовой Госдумы

15 Ноября 2018 в 17:01
Володин рассказал о ценах в столовой Госдумы

Столовая Государственной думы не получает дотаций из бюджета, а стоимость блюд в ней сопоставима с заведениями общественного питания в других государственных учреждениях. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, от подобных дотаций в парламенте отказались, хотя раньше они предоставлялись, отмечает Ura.ru.

Как сообщает РИА Новости, самое дешевое блюдо в столовой Госдумы стоит десять рублей. Это французская гренка, которая представляет собой обжаренный кусок белого хлеба толщиной полтора-два сантиметра.

Ранее депутат от Самарской области Александр Хинштейн попытался опровергнуть слухи о дешевизне питания народных избранников. По его версии, самое дешёвое блюдо – тёртая морковь, её порция отпускается за 13 рублей. Хинштейн опубликовал в соцсетях фотографию меню с ценами из думской столовой и рассказал, что за обед он заплатил 253 рубля. Во столько ему обошлись закуска из фасоли, курица с капустой и напиток из шиповника.

Однако сегодня представитель ЛДПР Сергей Иванов заявил, что Хинштейн своей публикацией возбуждает ненависть к депутатам, как с социальной группе, отмечает  «Свободная пресса». В свою очередь Хинштейн уточнил, что обнародовал меню, чтобы опровергнуть миф о том, что в Думе можно пообедать за 20 рублей.

Шеф-повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев в эфире НСН ранее пояснил, что столовые госучреждений могут позволить себе продавать пищу практически без наценок, что выгодно их отличает от коммерческих заведений.
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