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Володин назвал недопустимым вмешательства во внутренние дела государств

8 Декабря 2018 в 17:35
Володин назвал недопустимым вмешательства во внутренние дела государств

Вмешательство других стран и международного сообщества в дела суверенных государств недопустимы. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин на закрытии второй конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, которая сегодня проходит в Тегеране.

Парламентарий отметил, что бесцеремонное вмешательство во внутренние дела Ливии и Ирака привели к катастрофическим последствиям. Такое же отношение чуть не разрушило Сирию.

«Мы сегодня видим, что происходит во многих странах с решениями, которые принимаются в области международной торговли. Считаем недопустимым, когда договоренности и решения, принятые ООН, не просто не выполняют, а в одностороннем порядке попирают... Это не добавляет стабильности, это, более того, привносит напряжение во все страны», - резюмировал спикер Госдумы, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Володин высказался по военному положению на Украине. Спикер российской Госдумы уверен, что таким способом президент Украины пытается устранить своих оппонентов в предстоящих выборах, пишет НСН.

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