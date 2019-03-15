Володин назвал Крым символом национального единения

Возвращение Крыма в состав России стало символом единения и сплочения всего российского общества, так заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова прозвучали на праздничном митинге, приуроченном к пятилетию Крымской весны. «Крым пять лет назад стал символом национального единения. Он объединил и левых, и правых, Крым объединил и сплотил нашу страну, все гражданское общество», - сказал Володин и напомнил о проведенной за это время работе по восстановлению полуострова.

Ранее сообщалось, что возвращение Крыма в состав России на Западе стали называть ренессансом, а не «аннексией». За пять лет с момента воссоединения в Крыму достигнуто больше, чем за четверть века в составе Украины, пишет немецкое издание Der Globus Deutschland. Оно отмечает, что сегодня население полуострова выросло на полмиллиона с 2014 года. А демография - точный показатель отношения людей к происходящему.

Помимо этого республика Крым по итогам 2018 года поднялась на 52 место. В 2015 году она располагалась на 76 строчке в рейтинге регионов России, напоминает КИА.