Ренессансом, а не «аннексией» оказалось возвращение Крыма в состав России. За пять лет с момента воссоединения в Крыму достигнуто больше, чем за четверть века в составе Украины, пишет немецкое издание Der Globus Deutschland. Оно отмечает, что сегодня население полуострова выросло на полмиллиона с 2014 года. А демография всегда точный показатель отношения людей к происходящему.

Der Globus Deutschland также пишет, что последние исследования подтверждают, что, несмотря на антироссийские санкции, большинство задач, которые поставил президент РФ Владимир Путин в сфере экономики, уже выполнены или осуществляются, что относится и к Крыму.

В связи с этим, немецкое издание упоминает Крымский мост, реконструкцию международного аэропорта в Симферополе, прокладку газопровода по дну Керченского пролива, введение в строй на полуострове систем энергообеспечения, которые гарантируют энергетическую независимость Крыма. Кроме того, как отмечает Der Globus Deutschland, продолжает развиваться туристическая отрасль, обновляются устаревшие курорты советских времен.

Примечателен опрос агентства TNS Globale об оценке статуса Крыма. 36% граждан ФРГ и столько же Италии полагают, что полуостров - часть российской территории. Такого же мнения придерживаются четверть опрошенных в Великобритании и США.

В свою очередь, агентство КИА отмечает подавляющую поддержку Владимира Путина со стороны крымчан. Согласно опросу, положительно оценивают его работу 90% жителей Республики. Такие результаты обнародовал генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров.