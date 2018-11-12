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Волочкова рухнула на сцене в Красногорске

12 Ноября 2018 в 17:51
Волочкова рухнула на сцене в Красногорске

Российская балерина Анастасия Волочкова во время выступления в Красногорске упала на сцене. Инцидент произошел после того, как артистка приняла букет цветов у одной из своих поклонниц. Балерина неосторожно наступила на подол своего вечернего платья и упала.


Видео момента падения Волочкова позднее сама опубликовала в своем Instagram. Она поблагодарила зрителей за поддержку, отметил, что ей не раз в жизни приходилось проходить падения и взлеты, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

Ранее НСН сообщила о том, что открыта регистрация для получения приглашений на гала-концерт «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ».

 

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