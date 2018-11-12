Волочкова рухнула на сцене в Красногорске

Российская балерина Анастасия Волочкова во время выступления в Красногорске упала на сцене. Инцидент произошел после того, как артистка приняла букет цветов у одной из своих поклонниц. Балерина неосторожно наступила на подол своего вечернего платья и упала.





Видео момента падения Волочкова позднее сама опубликовала в своем Instagram. Она поблагодарила зрителей за поддержку, отметил, что ей не раз в жизни приходилось проходить падения и взлеты, пишет сайт «Подмосковье сегодня».