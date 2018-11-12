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Музыка

Открыта регистрация для получения приглашений на гала-концерт «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ»

12 Ноября 2018 в 16:39
Открыта регистрация для получения приглашений на гала-концерт «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ»

НСН разъясняет, как попасть на финальный концерт конкурса.

Конкурс «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» открыл опцию для получения пригласительных билетов на финальный гала-концерт. Чтобы попасть в Театр на Таганке 26 ноября, необходимо зайти на сайт конкурса vfest.ru и нажать на кнопку «Получить приглашение».

Отметим, что билеты на концерт бесплатные, для получения приглашения нужно лишь заполнить форму: указать фамилию, имя и отчество, контактный e-mail и телефон, а также количество необходимых билетов.

Напомним, что на гала-концерте станут известны имена победителей конкурса, а также пройдут выступления всех десяти финалистов. Троих победителей определят путём суммирования голосов жюри и зрителей, а четвёртого выберут пользователи соцсети «Вконтакте». Голосование за четвёртого номинанта идёт в официальной группе конкурса вплоть до финального гала-концерта.

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