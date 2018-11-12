Открыта регистрация для получения приглашений на гала-концерт «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ»

НСН разъясняет, как попасть на финальный концерт конкурса.

Конкурс «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» открыл опцию для получения пригласительных билетов на финальный гала-концерт. Чтобы попасть в Театр на Таганке 26 ноября, необходимо зайти на сайт конкурса vfest.ru и нажать на кнопку «Получить приглашение».

Отметим, что билеты на концерт бесплатные, для получения приглашения нужно лишь заполнить форму: указать фамилию, имя и отчество, контактный e-mail и телефон, а также количество необходимых билетов.

Напомним, что на гала-концерте станут известны имена победителей конкурса, а также пройдут выступления всех десяти финалистов. Троих победителей определят путём суммирования голосов жюри и зрителей, а четвёртого выберут пользователи соцсети «Вконтакте». Голосование за четвёртого номинанта идёт в официальной группе конкурса вплоть до финального гала-концерта.