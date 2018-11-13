Волочкова пояснила, зачем пнула собаку на съемках

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, зачем пнула бульдога своей мачехи. Инцидент произошел во время съемки программы «Новые русские сенсации». Приехав в квартиру своего отца, балерина повздорила с мачехой и ее дочерью. В ходе конфликта Волочкова пнула собаку, заявив, что ее в доме содержат лучше, чем ее отца.





В интервью телеканалу «360» балерина заявила, что бульдога ей не жалко и ничего зазорного в своем поведении она не видит.

«Ну да, пнула я эту собаку, и что?» — сказала Волочкова телеканалу. Сообщается, что домашний питомец не пострадал от действий балерины.

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