Вторник
13 ноября
USD 67.52
EUR 76.09
Горячие новости

Волочкова пояснила, зачем пнула собаку на съемках

13 Ноября 2018 в 17:51

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, зачем пнула бульдога своей мачехи. Инцидент произошел во время съемки программы «Новые русские сенсации». Приехав в квартиру своего отца, балерина повздорила с мачехой и ее дочерью. В ходе конфликта Волочкова пнула собаку, заявив, что ее в доме содержат лучше, чем ее отца.


В интервью телеканалу «360» балерина заявила, что бульдога ей не жалко и ничего зазорного в своем поведении она не видит.

«Ну да, пнула я эту собаку, и что?» — сказала Волочкова телеканалу. Сообщается, что домашний питомец не пострадал от действий балерины.

Ранее семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН рассказала, почему в России много «ослабевших» мужчин.

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.