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Вокалисту The Rolling Stones поменяли клапан на сердце

5 Апреля 2019 в 08:57
Вокалисту The Rolling Stones поменяли клапан на сердце

Вокалист британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер успешно перенес операцию по замене искусственного сердечного клапана. Журнал Billboard сообщил, что сейчас музыкант восстанавливается в одной из нью-йоркских клиник. В сообщении указано, что 75-летний рокер пока что еще находится под присмотром врачей, однако чувствует себя хорошо. По данным издания, снова выйти на сцену Джаггер сможет не раньше лета.

Ранее сообщалось, что участники группы The Rolling Stones объявили о вынужденной отмене концертного тура по Канаде и США. Мик Джаггер попросил прощения у фанатов, успевших купить билеты на шоу. Лидер группы написал в своем Twitter, что постарается вернуться на сцену как можно скорее. Точную причину своего недомогания он не назвал.  В Санкт-Петербурге Мик Джаггер планировал показать балет на музыку Rolling Stones, отмечает Газета.ru. Кроме того, на 19 апреля намечен выход нового альбома группы. Пластинка, на которой будет 36 композиций, получила название Honk, добавляют Известия.

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