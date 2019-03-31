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Мик Джаггер перенес тур по Северной Америке из-за болезни

31 Марта 2019 в 09:00
Мик Джаггер перенес тур по Северной Америке из-за болезни

Рок-группа The Rolling Stones из Великобритании вынужденно отложила концертный тур по Канаде и США. Лидер группы Мик Джаггер написал об этом в своем Twitter.

Вокалист извинился перед фанатами, успевшими купить билеты на шоу группы.

«Я огорчен, что придется отложить гастроли, однако я буду усердно работать, чтобы как можно скорее вернуться на сцену. Еще раз приношу всем извинения», - заявил музыкант.

Концертное турне группы пришлось перенести на более поздние поздние сроки, чтобы Джаггер успел пройти назначенный курс лечения. Такие данные о здоровье певца приводит журнал Rolling Stone.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге Мик Джаггер покажет балет на музыку Rolling Stones, отмечает Газета.ru.

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