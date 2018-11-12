Военный самолет США рухнул в море у берегов Японии

Американский военный самолёт F/A-18 рухнул в море у берегов Японии. Он потерпел крушение в районе префектуры Окинава, сообщает телекомпания NHK.

На борту воздушного судна находились двое пилотов, они живы, им удалось спастись, передает «Утро.ру». о причинах крушения ничего не сообщается.

Ранее стало известно, что экипажам пассажирских самолетов хотят разрешить применять спецсредства к буйным пассажирам. Проект такого закона внес в Госдуму глава думского комитета по транспорту Александр Старовойтов. Бывший военный лётчик, майор ВКС РФ в отставке, а ныне пилот гражданской авиации Виталий Соколовский в эфире НСН обвинил депутатов в том, что к проблеме дебоширов на борту они подходят слишком формально.