Наручники не вариант. Как не допустить дебошира в самолет

РИА Новости

Майор ВКС РФ в отставке Виталий Соколовский в эфире НСН объяснил, чем опасно применение спецсредств к дебоширам на борту самолета.

Экипажам пассажирских самолетов могут разрешить применять спецсредства к буйным пассажирам. Соответствующий законопроект на минувшей неделе внес в Госдуму глава думского комитета по транспорту Александр Старовойтов. Пока неизвестно, использование каких именно спецсредств парламентарий считает допустимым. Их список в пояснительной записке к документу не прилагается.

Бывший военный лётчик, майор ВКС РФ в отставке, а ныне пилот гражданской авиации Виталий Соколовский в эфире НСН обвинил депутатов в том, что к проблеме дебоширов на борту они подходят очень формально.

«Рассмотрение законопроекта поверхностное, они не копают вглубь, какие могут быть последствия. А когда это случится, всю вину свалят на экипаж. Ну, к примеру, какие они предлагают спецсредства? Наручники? Вот так закуешь пассажира, а у него сердце не выдержит, он умрет. Бывает же такое – дебоширит, а сердечко слабое… Что будет с командиром корабля? Его посадят! Инициатива - бред!», - заявил собеседник агентства.

Летчик считает, что отсеивать неблагонадежных пассажиров нужно на стадии регистрации и посадки. Этим должны заниматься соответствующие службы, если необходимо – привлекать полицию.

«В первую очередь, предотвращать проникновение на борт неадекватных пассажиров должны службы, отвечающие за регистрацию и посадку. Там должна быть фильтрация. Естественно, нельзя допускать на борт людей в сильном алкогольном опьянении или с алкоголем в ручной клади. Может быть и такое, что пассажир находится в состоянии не алкогольного, а наркотического опьянения. Это могут определить только специализированные органы, которые находятся в аэропорту, в медицинском пункте. Когда такой пассажир попадает в самолет, бортпроводники уже не могут обвинить его в том, что он пьян. Без экспертизы все это будет звучать голословно. Пассажир может подать в суд. Можно начать с огромных штрафов - 100-200 тысяч или полмиллиона рублей. А чем закончится применение спецсредств в самолет – еще неизвестно. Одного буйного пассажира получится скрутить, а другой самолет развалит. Наших людей надо либо деньгами воспитывать, либо пристрелить вообще. По-другому не получается», - заключил Соколовский.

Напомним, с 4 июня текущего года в России действует закон, по которому авиакомпании могут составлять черные списки дебоширов. Буйным пассажирам, внесенным в список, не будут продавать билеты в течение года, но они смогут воспользоваться услугами других авиаперевозчиков.