Военные корабли зарубежных стран обяжут уведомлять Россию о проходе по Севморпути

Для иностранных военных кораблей, желающих пройти по Северному морскому пути, российское правительство разработало определенные правила для прохода, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Отныне суда под флагами зарубежных государств будут обязаны уведомлять Россию о своих планах за 45 суток до прохода с указанием цели, маршрута и сроков плавания. Также они должны будут брать на борт российских лоцманов.

Данные правила разработаны в связи «активизации в Арктической зоне военно-морской деятельности различных государств». В случае попытки нарушения правил будут приняты чрезвычайные меры вплоть до ареста или уничтожения судна.

Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что Америка не позволит России господствовать в Арктике и контролировать Северный морской путь. Он сказал, что Россия считает Арктику своей территорией, однако это не так — использовать регион могут все страны Арктического совета. Фогго также отметил, что свое присутствие в арктическом регионе пытается Китай, не состоящий в совете. КНР имеет лишь статус наблюдателя. Адмирал полагает, что интерес Китая в Арктике Москва может не разделять. Адмирал подчеркнул, что Соединенные Штаты также заинтересованы в использовании Северного морского пути, так как их корабли слишком велики для хождения по столь мелким водам.

Бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов в эфире НСН заявил, что Америке не удастся помешать первенству России в арктическом регионе.