Американский и российский адмиралы поспорили из-за Арктики

Экс-командующий Северный флотом в эфире НСН объяснил, почему никто не сможет опередить Россию в освоении арктического региона и «Северного морского пути».

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что Америка не позволит России господствовать в Арктике и контролировать «Северный морской путь». Он сказал, что Россия считает Арктику своей территорией, однако это не так — использовать регион могут все страны Арктического совета. Фогго также отметил, что свое присутствие в арктическом регионе пытается Китай, не состоящий в совете. КНР имеет лишь статус наблюдателя. Адмирал полагает, что интерес Китая в Арктике Москва может не разделять. Адмирал подчеркнул, что Соединенные Штаты также заинтересованы в использовании «Северного морского пути», так как их корабли слишком велики для хождения по столь мелким водам.

Бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов в эфире НСН заявил, что Америке не удастся помешать первенству России в арктическом регионе.

«США хотели бы иметь контроль над Арктикой, но сделать им это пока невозможно. Это связано с тем, что, во-первых, Россия считает «Северный морской путь» своим национальным элементом. Во-вторых, активная позиция, которую занимает Россия в освоении арктического региона, ресурсы, которыми мы на сегодняшний день располагаем (в первую очередь это атомный ледокольный флот) являются факторами, которые позволяют с уверенностью сказать, что Россия не только сохранит, но и укрепит свое влияние по «Северному морскому пути». Заявления, сделанные по ту сторону океана, носят в большей степени политический характер и не могут быть реализованы в ближайшем будущем», — рассказал адмирал.

Кроме того Вячеслав Попов отметил, что у Китая в освоении Арктики еще меньше шансов опередить Россию, чем у Соединенных Штатов. В первую очередь это связано с возможностью оснащения арктического побережья.

«Китай может, конечно, собрать серьезные ресурсы, но побережье ведь наше. Без оборудованного побережья системами навигации, обеспечения безопасности, снабжения и другой инфраструктурой невозможно обеспечить работоспособность «Северного морского пути». Россия вообще является законодателем мод в Арктике, и мы определяем правила поведения в регионе, использования ресурсов», — заключил Попов.

Напомним, что на развитие Северного морского пути Россия планирует потратить 735 миллиардов рублей в период с 2019 по 2024 года. В проект включена, в том числе железнодорожная магистраль в Ямало-Ненецком автономном округе (Северный широтный ход) протяженностью 707 километров, которая обойдется в 235,9 миллиардов рублей.