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Военного эксперта, писавшего о ЧВК, обвинили в госизмене

2 Ноября 2018 в 19:47
Военного эксперта, писавшего о ЧВК, обвинили в госизмене

Военный эксперт Владимир Неелов попал под подозрение в государственной измене. Как сообщает ТАСС, Лефортовский суд Москвы принял решение арестовать автора книг по армейской тематике. Отправить его под стражу попросила Федеральная служба безопасности.

Владимир Неелов – выступает экспертом «Центра стратегической конъюнктуры» и «Центра стратегических оценок и прогнозов». Его специализация - частные военные компании, они также исследует такое явление как «приватизации военной сферы».

В круге интересов Неелова также - особенности ведения боевых действий в современных условиях, военные доктрины и стратегии. Некоторые опубликованные материалы эксперта были посвящены частной военной компании «Вагенр».

Ранее обвинение в госизмене было предъявлено сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву по делу об утечке данных из «Роскосмоса». Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в эфире НСН рассказал в каких условиях содержат 74-летнего ученого.

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