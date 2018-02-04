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Водолацкий: ПЗРК, сбивший Су-25, ищет сирийский спецназ

4 Февраля 2018 в 13:59
Водолацкий: ПЗРК, сбивший Су-25, ищет сирийский спецназ

На месте уничтожения террористов, накануне сбивших российский штурмовик Су-25, работает сирийский спецназ под прикрытием ВСК РФ. Об этом рассказал журналистам депутат ГД Виктор Водолацкий.

«Если будут найдены элементы данного ПЗРК, то по номерам и по происхождению в самые ближайшие дни мы будем знать, откуда этот ПЗРК поступил, с какой, как говорится, фабрики и как он туда был доставлен", — рассказал Водолацкий РИА Новости.

Российский штурмовик Су-25 был сбит террористами в провинции Идлиб  накануне вечером. В Минобороны заявили, что самолет сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса. Первый зампред Комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН заявил, что операция по уничтожению нашего «Грача» был организована западными спецслужбами. Они же, по мнению сенатора, снабжают террористов ПЗРК и другим вооружением.

Ответственность за сбитый российский штурмовик взяла на себя «Джебхат ан-Нусра».

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