Клинцевич: Сбивший Су-25 ПЗРК террористы получили от американцев

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Сенатор Франц Клинцевич в эфире НСН заявил, что провокация с нападением на Су-25 в Идлибе долго готовилась при поддержке западных спецслужб.

Уничтожение российского штурмовика Су-25 в сирийской провинции Идлиб – это провокация, за которой стоят западные спецслужбы. Она направлена на обострение противоречий между Россией и Турцией, которая контролирует эту территорию. Такое мнение высказал в эфире НСН первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцкевич.

«Сегодня в рамках сложного процесса, провокация становится наиболее востребованным оружием. Ситуация в этом регионе контролируется Турцией и здесь можно было бы по-новому обострить противоречия между Россией и Турцией. Я с высокой степенью уверенности понимаю, что была проведена специальная операция по уничтожению нашего самолета. Там были сделаны засадные действия. Наши самолеты никогда не опускаются до высоты поражения ПЗРК. Но вот это произошло и Су-25 они достали. Думаю, что в этом деле специалисты западных спецслужб сыграли очень плохую роль для дальнейших наших отношений с американцами. Также серьезно были подставлены, пусть и косвенно, представители турецких вооруженных сил, которые контролируют эту территорию», - заявил собеседник агентства.

Сенатор отметил, что ПЗРК – высокотехнологичное оружие. Даже старые советские или американские «Игла» и «Стингер» до сих пор являются очень эффективным вооружением, позволяющим эффективно работать по всем летательным аппаратам до высоты 3,5-4 тысячи метров. Просто так попасть в руки бандитам они не могли, для этого нужны очень серьезные связи и очень серьезная поддержка. И это, по словам Клинцевича, вызывает крайне серьезное сожаление.

«Мы знали и не раз об этом говорили, что идет очень серьезное сопровождение американскими спецслужбами игиловцев, «Джебхат ан-Нусра» и других вооруженных формирований. Причем, заметьте, там же не обязательно, что передали именно туда, откуда был сделан выстрел, сбивший наш Су-25. Идут контакты и взаимоотношения между разными группировками, которые контролируются американцами, где - разницы большой нет. Это только на внешнее управление передается информация, что эти - умеренные, а эти – плохие. На протяжении трех лет в вопросах взаимодействия в борьбе с ИГ мы все время просили у США дать определение, кого можно (считать террористом – НСН), а кого – нельзя, где свои, а где чужие. Но так и не получили никакой информации от них», – напомнил сенатор.

Парламентарий добавил, что сегодня в Минобороны идет серьезный анализ и работа по выявлению всех причастных к гибели Су-25 и его пилота. Регион поражения был серьезно зачищен.

«И все детали мы, так или иначе, выясним. Но в сложной конфигурации военных действий все явней прослеживается провокационная роль спецслужб НАТО и США, их прямое противодействие РФ с точки зрения формирования общественного мнения по дискредитации сделанных нами решений и выводов, в том числе и по борьбе с ИГ. Я не сомневаюсь, что они и дальше будут проводить такие провокации», - заключил сенатор.

Штурмовик Су-25 ВКС РФ был сбит в провинции Идлиб вечером 3 февраля. Пилот катапультировался, но погиб в бою с террористами. После этого по району, откуда их ПЗРК поразили российский «Грач», был нанесен групповой удар высокоточным оружием. Уничтожены больше 30 террористов группировки «Джебхат ан-Нусра», которая контролировала этот район и взяла на себя ответственность по уничтожению российского самолета.

Сбитый в небе над Идлибом штурмовик стал восьмым летательным аппаратом, потерянным ВКС за время проведения операции в Сирии (с 30 сентября 2015 года). В сирийском небе российские военные потеряли два бомбардировщика Су-24М, штурмовик Су-25, два транспортных и три ударных вертолёта, пишет RT.