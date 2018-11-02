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Водители в Подмосковье заметили лису на дороге

2 Ноября 2018 в 15:05
Водители в Подмосковье заметили лису на дороге

Водители из подмосковного города Дубна стали свидетелями выбежавшей из леса лисы. Дикий зверь бежал по дороге вместе с машинами по направлению в город, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

Животное было обнаружено в районе водохранилища в Дубне. По данным издания, лисица сначала бежала по дороге, хотела пробежать через тоннель, однако, передумала и побежала на тротуар.

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов рассказал НСН, почему именно в России сохранилось больше всего дикой природы и что с ней будет дальше.

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