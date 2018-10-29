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Во время взрыва в Тунисе ранены девять человек

29 Октября 2018 в 17:30
Во время взрыва в Тунисе ранены девять человек

В результате взрыва в центре столицы Туниса ранены пот меньшей мере девять человек. Как сообщает радиостанция Mosaïque FM на своей странице в Twitter, восемь из пострадавших – сотрудники полиции, еще один - мирный житель.

Взрыв возле отеля и полицейского фургона устроила женщина, передает RT. Ранее сообщалось, что это смертница в «поясе шахида». Также была информация о ом, что погиб на месте один из сотрудников безопасности. 

Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин Зиновий Коган в эфире НСН призвал власти обеспечить все религиозные здания рамки металлоискателей и специальной охраной после того, как американском Питтсбурге (штат Пенсильвания) неизвестный в минувшую субботу расстрелял посетителей синагоги.



 

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