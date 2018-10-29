Раввин призвал усилить безопасность религиозных зданий после трагедии в Питтсбурге

Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России в эфире НСН рассказал, как можно защитить культовые здания от террористов.

Прокуроры США намерены добиться смертной казни для стрелка из Питтсбурга. Соответствующий запрос уже был направлен генпрокурору Соединенных Штатов Джеффу Сешнсу. По данным прокурора штата Пенсильвания Скотта Брейди, документ был составлен федеральными прокурорами. Согласно законам США, Брейди должен получить данное одобрение у генпрокурора до того, как обвиняемый предстанет перед судом.

Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин Зиновий Коган в эфире НСН призвал власти обеспечить все религиозные здания рамки металлоискателей и специальной охраной. По его словам, это сможет защитить верующих во время богослужений.

«Мне кажется, что в религиозных культовых зданиях должны быть установлены рамки. Я не знаю, была ли там такая рамка, чтобы человек с оружием не мог пройти. Этим можно в какой-то мере предотвратить такой одиночный терроризм. Возможно, что есть некоторое усиление антисемитских настроений. Эти настроения могут быть связаны с положением дел на Ближнем Востоке. Могут быть и другие причины. В любом случае бережёного бог бережёт. Нужен закон, который бы обеспечивал безопасность культовых зданий. Может быть, чтобы во время богослужений присутствовали дружинники», — заявил раввин.

Зиновий Коган рассказал, что российская еврейская община оказывает моральную поддержку пострадавшим. Он также отметил, что выразил личные соболезнования через социальные сети.

«Я выразил соболезнования через Facebook пострадавшим семьям. Мы также выразили солидарность в молитве за мир и благополучие. Мы оказываем моральную поддержку пострадавшим. Это антисемитское безумие этого человека, убийцы. Ему, безусловно, будет наказание. Пожизненное заключение или даже высшая мера», — добавил раввин.

Напомним, трагедия произошла в субботу, 27 октября. В американском Питтсбурге (штат Пенсильвания) неизвестный расстрелял посетителей синагоги. По данным полиции, преступник стрелял из автомата. На место ЧП прибыли наряды полиции, которые сразу попали под обстрел и были вынуждены укрыться за машинами. Трое стражей порядка получили ранения. Жертвами нападения стали восемь человек.