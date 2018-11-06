Во Франции предотвратили попытку покушения на президента Макрона

Известно, что все подозреваемые являются приверженцами радикальных взглядов.
Это не первое готовившееся покушение на главу Пятой республики.
14 июля во время национального парада в честь Дня взятия Бастилии на Елисейских полях 23-летний безработный и психически неуравновешенный мужчина из предместья Парижа, коммуны Аржантей планировал убийство Макрона.
Ura.ru напоминает, что формат встречи президентов России и США Владимира Путина Дональда Трампа в Париже изменят по просьбе французского лидера. Тот волнуется, что переговоры могут привлечь больше внимания, чем все запланированные события по основной теме встречи — столетию со дня окончания Первой мировой войны.
В эфире НСН ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров предположил, что перенос встречи не понизит ее значения и актуальности.