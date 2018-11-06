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Во Франции предотвратили попытку покушения на президента Макрона

6 Ноября 2018 в 15:30
Во Франции предотвратили попытку покушения на президента Макрона
Французская полиция задержала шесть человек, которые планировали нападение на президента страны Эмманюэля Макрона. Об этом пишет «Медуза», ссылаясь на данные источника телеканала BFM TV.

Известно, что все подозреваемые являются приверженцами радикальных взглядов.

Это не первое готовившееся покушение на главу Пятой республики.

14 июля во время национального парада в честь Дня взятия Бастилии на Елисейских полях 23-летний безработный и психически неуравновешенный мужчина из предместья Парижа, коммуны Аржантей планировал убийство Макрона.

Ura.ru напоминает, что формат встречи президентов России и США Владимира Путина Дональда Трампа в Париже изменят по просьбе французского лидера. Тот волнуется, что переговоры могут привлечь больше внимания, чем все запланированные события по основной теме встречи — столетию со дня окончания Первой мировой войны.

В эфире НСН ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров предположил, что перенос встречи не понизит ее значения и актуальности.

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