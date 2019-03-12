«Внуково» станет первым в стране аэропортом со станцией метро

«Внуково» станет первым в России аэропортом со станцией метро. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.

«Как правило, метро в аэропорты не тянут. Но для Внуково мы сделали исключение. Ведь это не только аэропорт, но и большой жилой район», - написал Собянин.

Решение о продлении Калининско-Солнцевской линии метрополитена от станции "Рассказовка" в аэропорт "Внуково" было принято мэром Москвы в 2017 г.

Собянин уточнил, что длина нового участка составит 5,2 км. На этом отрезке планируется открыть две станции: «Пыхтино» и «Внуково». Первая из них будет располагаться в районе одноименной деревни и ЖК «Солнцево Парк», а вторая - на территории паркингов аэропорта Внуково. Сообщается, что строительство новых станций метро займет примерно четыре года.

«Трассу метро мы согласовали с местными жителями и администрацией аэропорта Внуково, чтобы будущим пассажирам было максимально удобно», - пояснил Собянин.

Уточняется, что новая станция метро будет полностью интегрировано в инфраструктуру аэропорта, обеспечивая максимум комфорта для авиапассажиров.

Ранее НСН сообщало о росте потока туристов в столицу. По словам Сергея Собянина, в прошлом году в Москве побывали 23,5 млн гостей из других стран и регионов России.