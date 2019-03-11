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В прошлом году 23,5 млн туристов побывали в Москве

11 Марта 2019 в 16:29
В прошлом году 23,5 млн туристов побывали в Москве

В 2018 году Москва поставила очередной рекорд по притоку туристов в столицу. За последний год ее посетили 23,5 млн человек. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, туристическая отрасль сейчас является одним из драйверов развития Москвы:

«В 2018 г. туристическая отрасль Москвы установила очередные рекорды: 23,5 млн туристов побывали в Москве, оставаясь в городе хотя бы на одну ночь; 56 млн экскурсантов приезжали в город без ночевки; 65 млн человек побывали на площадках фестивалей «Московские сезоны», - написал в блоге на своем персональном сайте Собянин.

Он сообщил, что поток туристов по сравнению с 2010 г. вырос практически в два раза: с 12,8 до 23,5 млн человек.

Мэр отметил, что Москва стала привлекательнее для туристов. Он уточнил, что в этом году столица ждет еще больше гостей, которые приедут посетить город, в том числе и потому, что слышали много хороших отзывов друзей и смотрели репортажи из Москвы в дни чемпионата мира.

Чаще всего туристы посещают: Кремль, Красную площадь, Новодевичий монастырь, Коломенское, Третьяковскую галерею, Воробьевы горы, МГУ, Останкинскую телебашню, Московское метро, Старый Арбат и Большой театр.

Сергей Собянин подчеркнул, что благодаря комфортным пешеходным пространствам туристы стали больше гулять по столице.

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