Внуки маршалов подают в суд из-за шутки Comedy Woman

Внуки маршалов Баграмяна и Конева подают в суд на телеканал ТНТ.

Родственников военных возмутило шоу Comedy Woman. В одном из номеров Наталья Медведева пошутила о том, как хоронила крысу в Кремлевской стене между Ежовым и Коневым.

Внук маршала Баграмяна Иван Сергеевич считает, что своим выступлением участницы программы оскорбили память всех, кто совершил подвиг во время Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

Ранее внук генерала Красной армии Дмитрия Карбышева обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Comedy Woman за шутку о своем деде, который погиб в концлагере Маутхаузен. Выпуск женского юмористического шоу впервые был показан в 2013 году. Участницы шоу обсуждали, почему у одной из них «по спине пробежал холодок». Одна из них предположила, что «это замерзший дух генерала Карбышева, который подошел сзади и приобнял».

Внук Карбышева должен был сделать подобное заявление еще пять лет назад. Такое мнение в эфире НСН высказал почетный адвокат России, в прошлом член Общественного совета при ФСИН России Александр Островский.