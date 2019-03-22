Пятница
22 марта
USD 63.74
EUR 72.79
Горячие новости

Внуки маршалов подают в суд из-за шутки Comedy Woman

22 Марта 2019 в 20:57
Внуки маршалов подают в суд из-за шутки Comedy Woman

Внуки маршалов Баграмяна и Конева подают в суд на телеканал ТНТ.

Родственников военных возмутило шоу Comedy Woman. В одном из номеров Наталья Медведева пошутила о том, как хоронила крысу в Кремлевской стене между Ежовым и Коневым.

Внук маршала Баграмяна Иван Сергеевич считает, что своим выступлением участницы программы оскорбили память всех, кто совершил подвиг во время Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

Ранее внук генерала Красной армии Дмитрия Карбышева обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Comedy Woman за шутку о своем деде, который погиб в концлагере Маутхаузен. Выпуск женского юмористического шоу впервые был показан в 2013 году. Участницы шоу обсуждали, почему у одной из них «по спине пробежал холодок». Одна из них предположила, что «это замерзший дух генерала Карбышева, который подошел сзади и приобнял».

Внук Карбышева должен был сделать подобное заявление еще пять лет назад. Такое мнение в эфире НСН высказал почетный адвокат России, в прошлом член Общественного совета при ФСИН России Александр Островский.

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.