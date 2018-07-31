Власти заявили о самопроизвольном подъеме кузова у наехавшего на мост грузовика

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области назвали самопроизвольным подъём кузова у самосвала, наехавшего на пешеходный мост на 30-м километре Ярославского шоссе вблизи подмосковного города Пушкино. Об этом говорится на сайте областного ведомства.

Уточняется, что для ликвидации последствий на место происшествия направлены специалисты. Движение на участке шоссе остается перекрытым, организован объезд через Мытищи и Пушкино.

Напомним, грузовой автомобиль-самосвал наехал на опорную балку надземного пешеходного моста, после чего конструкция обрушилась. Пострадавших нет.