Грузовик обрушил надземный переход на Ярославском шоссе

Надземный пешеходный переход обрушился на Ярославском шоссе в Пушкинском районе в результате наезда грузовика на его балку, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Происшествие случилось на 31 километре автодороги М-8 «Холмогоры». В результате никто не пострадал, отмечает «Русская планета». Грузовая машина двигалась с поднятым кузовом, и водитель не рассчитал габариты автомобиля. Такие данные предоставили в Росавтодоре, пишут «Новые известия».

Движение на данном участке перекрыто. Объезд доступен по Осташковскому шоссе и по дорогам Королева, Пушкино и Ивантеевки.