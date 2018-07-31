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Грузовик обрушил надземный переход на Ярославском шоссе

31 Июля 2018 в 11:39
Грузовик обрушил надземный переход на Ярославском шоссе

Надземный пешеходный переход обрушился на Ярославском шоссе в Пушкинском районе в результате наезда грузовика на его балку, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Происшествие случилось на 31 километре автодороги М-8 «Холмогоры». В результате никто не пострадал, отмечает «Русская планета». Грузовая машина двигалась с поднятым кузовом, и водитель не рассчитал габариты автомобиля. Такие данные предоставили в Росавтодоре, пишут «Новые известия».

Движение на данном участке перекрыто. Объезд доступен по Осташковскому шоссе и по дорогам Королева, Пушкино и Ивантеевки.

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