Власти Сочи оплатят перевозку тела ребенка, утонувшего в ливнёвке

Власти Сочи готовы оплатить из городского бюджета транспортировку тела мальчика из Татарстана, который утонул в ливневой канаве. Как сообщает ТАСС, ребёнок попал в ливнёвку в Лазаревском районе курортного города в пятницу, 3 августа. Бабушка попыталась его вытащить, однако её не хватило сил. Сейчас она госпитализирована.

Отец мальчика должен приехать в Сочи из Татарстана в воскресенье, 5 августа. Его проживание также оплатит городская мэрия.

Ранее поступило сообщение, что в Сочи нашли тело одного из двух подростков, унесённых рекой при попытке перейти её вброд.