В Сочи нашли тело одного из двух пропавших подростков

В Сочи сотрудники МЧС нашли в реке тело одного из подростков, которых унесло бурным течением. Как сообщает РИА «Новости», его обнаружили с вертолёта возле водозабора, в ходе облёта в русле реки Сочи. Как отмечает Газета.ру , на месте обнаружения тела работают следователи и криминалисты.

Поток унёс мальчика, девочку, а также мужчину и женщину в пятницу, 3 августа, в Хостинском районе курортного города. Они хотели пересечь реку вброд, однако не справились с напором воды, который резко усилился из-за дождя.

Женщина сумела выбраться из воды самостоятельно, мужчину раненной головой вытащили спасатели. От госпитализации пострадавший отказался. Пропавшую девочку продолжают искать.