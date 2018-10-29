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Власти Крыма призвали легализоваться владельцев мини-отелей

29 Октября 2018 в 12:02
Власти Крыма призвали легализоваться владельцев мини-отелей

Правительство Крыма пообещало владельца мини-отелей в прибрежных зонах льготы, если они легализуют свой бизнес. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики Сергея Аксенова. Там отметили, что в противном случае к гражданам будут применяться санкции от ресурсоснабжающих организаций, передает «Русская планета».

Власти Крыма обсуждают возможность освободить крымчан от налогов сроком на пять лет в случае легализации мини-отелей. По имеющейся у Минтуризма Крыма информации, на полуострове от 2,5 до 4 тысяч граждан сдают жилье в аренду нелегально.

На прошлой неделе Госдума РФ одобрила в первом чтении пакет законопроектов о введении специального налогового режима для самозанятых граждан. Экономист Василий Колташов в эфире НСН рассказал, что на уплату нового налога можно не надеяться, так как для этого у самозанятых нет ни малейшей мотивации.

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