Самозанятых загоняют в тень депутаты

Госдума одобрила в первом чтении пакет законопроектов о введении специального налогового режима для самозанятых граждан.

Против принятия документа выступили фракции парламентской оппозиции - КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Ставка налога составит 4% при работе с физлицами и 6% - при работе с юрлицами. Предполагается, что граждане будут регистрироваться в специальном мобильном приложении, в котором можно будет формировать фискальные чеки и платить налог. Предлагаемая мера дает самозанятым шанс выйти из тени и получить помощь государства, утверждают авторы инициативы – представители «Единой России». Для тех, кто не станет регистрироваться, все остается по-прежнему - ответственность в рамках уголовной и налоговой ответственности по ныне действующим статьям, заявил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

На уплату нового налога можно даже не надеяться, заверил в эфире НСН экономист Василий Колташов. По его словам, для этого у самозанятых нет ни малейшей мотивации.

«Как не платили, так и не будут, потому что они никак не мотивированы это делать. То есть сохранится конфликт между налоговыми властями, которые просто хотят взять денег с самозанятых, и самозанятыми, которым трудно приходится жить и нужно кормить свои семьи», - отметил экономист.

Чтобы что-то взять с самозанятых, им нужно что-то дать взамен. А в принятом законопроекте нет ничего, что побуждало бы самозанятых выйти из тени, указал Василий Колташов.

«Это не социальный пакет для самозанятых, когда они таким образом обеспечивают себе хорошую пенсию, лучше, чем минимальную. Это не патент для самозанятых, который был бы гарантией для их клиентов: их бы приучали спрашивать у людей, которые оказывают им услуги, патент. Пошли со стороны «просто денег взять». И это, конечно, приведет к провалу. В принципе можно сделать так, чтобы самозанятые платили деньги государственным органам, в Пенсионный фонд, например. Но это делается совсем не так, как теперь», - подчеркнул Колташов.

Отсутствие мотивации у самозанятых для выхода из тени отмечают и представители парламентской оппозиции. Об этом, в частности, заявил и депутат от "Справедливой России" Олег Шеин. Более того, он видит опасность того, что законопроект позволит индивидуальным предпринимателям перейти из этого статуса в самозанятые, а от этого пострадает уже наполнение муниципальных бюджетов.

Всеволод Нерознак



