Власти Крыма опровергли невыплату компенсации студентке из колледжа Керчи

Власти Крыма опровергли информацию о том, что пострадавшей при стрельбе в колледже Керчи 16-летней Наталье Калиниченко не выплачена компенсация. По словам заместителя городской администрации Керчи Дилявера Мельгазиева, 500 тыс. рублей на счет студентки были перечислены еще 26 октября, сообщает РИА Новости Крым.

Как сообщает Ura.ru, ранее в СМИ появилась информация, что отец девушки, которая получила серьезные ранения – ей ампутировали ступню - находится на лечении в одной из клиник Москвы. Однако денег власти республики не выплатили, а лечение продлится полгода и денег у семьи нет.

Ранее власти Крыма сообщили, что все 52 пострадавших при стрельбе и взрыве в политехническом колледже получат компенсацию в полмиллиона рублей, пишет «Свободная пресса».

Врач-психиатр, психотерапевт, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ НМИЦ ПН имени В. П. Сербского Лев Пережогин в эфире НСН рассказал, какая помощь понадобится изнасилованной девушке-дознавателю.