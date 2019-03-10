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Владимира Этуша кремируют 12 марта

10 Марта 2019 в 15:59
Владимира Этуша кремируют 12 марта

Народный артист СССР Владимир Этуш будет кремирован на Троекуровском кладбище 12 марта сразу после прощания в Театре им. Вахтангова, сообщает ТАСС. Об этом в воскресенье сообщил директор театра Кирилл Крок. «В театр мы приглашаем проститься всех зрителей и поклонников, на кладбище поедут только артисты, коллеги и родственники», - сказал он, отметив, что похороны артиста состоятся на Новодевичьем кладбище 13 марта.

Владимир Этуш, народный артист СССР, скончался 9 марта, на 97-м году жизни. Художественный руководитель «Сатирикона», народный артист РФ Константин Райкин в беседе с НСН рассказал, какую роль Владимир Этуш сыграл в его жизни и профессиональном становлении. для меня он, прежде всего, мой учитель. Лично для это самая важная его роль. Владимир Абрамович преподавал мне в Театральном училище им. Б.В.Щукина, которое я заканчивал, и он вел два моих дипломных спектакля», - рассказал артист.

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