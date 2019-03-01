Владимир Зеленский признал неизбежность переговоров Украины и России

Актер, шоумен и режиссер Владимир Зеленский, баллотирующийся в президенты Украины считает, что Киеву рано или поздно придется вести переговоры с Россией для прекращения войны на Донбассе.

В эфире украинского телеканала Зеленский заявил, что это нужно ради сохранения человеческих жизней.

Однако в вопросе достижения компромиссов по суверенитету, принадлежности территорий страны, новоявленный политик был непреклонен, заявив, что ими страна не торгует.

К слову, Зеленский уточнил, что добавил, что собирается сделать из Украины «страну мечты», несмотря на то, что он только начинает свой политический путь.

При этом, как пишут argumenti.ru, по мнению Зеленского продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом позволит Украине улучшать экономическую ситуацию в стране.