Пятница
01 марта
USD 65.89
EUR 74.97
Горячие новости

Владимир Зеленский признал неизбежность переговоров Украины и России

1 Марта 2019 в 10:16
Владимир Зеленский признал неизбежность переговоров Украины и России
Актер, шоумен и режиссер Владимир Зеленский, баллотирующийся в президенты Украины считает, что Киеву рано или поздно придется вести переговоры с Россией для прекращения войны на Донбассе.

В эфире украинского телеканала Зеленский заявил, что это нужно ради сохранения человеческих жизней.

Однако в вопросе достижения компромиссов по суверенитету, принадлежности территорий страны, новоявленный политик был непреклонен, заявив, что ими страна не торгует.

К слову, Зеленский уточнил, что добавил, что собирается сделать из Украины «страну мечты», несмотря на то, что он только начинает свой политический путь.

При этом, как пишут argumenti.ru, по мнению Зеленского продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом позволит Украине улучшать экономическую ситуацию в стране.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире НСН усомнился в том, что Зеленский сможет выполнить свое обещание отправить нынешнего президента Украины за решетку.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.