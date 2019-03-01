Владимир Зеленский признал неизбежность переговоров Украины и России

В эфире украинского телеканала Зеленский заявил, что это нужно ради сохранения человеческих жизней.
Однако в вопросе достижения компромиссов по суверенитету, принадлежности территорий страны, новоявленный политик был непреклонен, заявив, что ими страна не торгует.
К слову, Зеленский уточнил, что добавил, что собирается сделать из Украины «страну мечты», несмотря на то, что он только начинает свой политический путь.
При этом, как пишут argumenti.ru, по мнению Зеленского продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом позволит Украине улучшать экономическую ситуацию в стране.
Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире НСН усомнился в том, что Зеленский сможет выполнить свое обещание отправить нынешнего президента Украины за решетку.