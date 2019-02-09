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Владимир Зеленский пошел на конфликт с ветеранами

9 Февраля 2019 в 13:00
Владимир Зеленский пошел на конфликт с ветеранами

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский вступил в спор с ветеранами вооруженного конфликта на востоке Украины (АТО). Инцидент произошел во Львове перед началом концерта артиста. Перепалка с бывшими военными попала на видео, который  разместил канал «Голос народу».


Около городского Дворца культуры, где было запланировано выступление Зеленского, его поджидали несколько мужчин, в том числе бывшие военные. На видео слышны оскорбления в адрес шоумена, который рекламирует свой концерт и выкрикивает «Слава Украине!»

На вопрос из толпы, которая окружила артиста, «россияне братья тебе?» Зеленский ответил однозначно.

«Россияне для нас не братья», - прозвучал ответ на русском языке.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Зеленский заявлял, что готов сесть за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в случае своего избрания по пост главы Украины.

Выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая, дополняет Газета.ru.

На данный момент ЦИК Украины зарегистрировал рекордное количество кандидатов на должность президента страны – 44 человека.

Ранее политолог Михаил Погребинский в беседе с НСН назвал пятерку лидеров президентской гонки Украины, в том числе актера Владимира Зеленского.

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