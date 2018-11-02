Владимир Путин предложил вернуть ГРУ

Президент России Владимир Путин предложил восстановить военной разведке название ГРУ. Он сообщил об этом вот время выступления на мероприятии, посвященном 100-летию образования этой службы.

«Непонятно, куда исчезло слово «разведывательное» — Главное разведывательное управление, надо бы восстановить», — цитирует российского главу РИА Новости.

Главное разведывательное управление (ГРУ) стало в 2010 году Главным управлением Генерального штаба Вооружённых сил России, сообщает RT.

Ранее двоюродная сестра Юлии Виктория Скрипаль в эфире НСН рассказала о причинах исчезновения жениха Юлии сразу после отравления в Солсбери 4 марта.







