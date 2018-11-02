Строит из себя тайного агента. Виктория Скрипаль рассказала о женихе Юлии

Виктория Скрипаль рассказала НСН, как сожитель Юлии исчез сразу после инцидента в Солсбери, и где он сейчас находится.

Жених Юлии Скрипаль «исчез с лица земли», а ее машина брошена возле подъезда дома, где они вместе проживали в двухкомнатной квартире, пишет британский таблоид The Daily Mirror. Владелец апартаментов рассказал журналистам, что в квартире сейчас проживает другая пара. По его словам, кто-то пришел и забрал все вещи Юлии и ее сожителя, но новый Ford Kuga коричневого цвета так и остался стоять возле подъезда. Британские журналисты также выяснили, что собака Юлии по кличке Нуар уже более полугода находится в приюте.

Молодым человеком отравленной в Солсбери дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля называется Степан Викеев, который якобы работал в компании своей матери «Институт современных проблем безопасности». Мать Сергея Татьяна сейчас проживает в Подольске и отказалась разговаривать с журналистами, пишет таблоид.

Сам же Степан живет и работает в Москве, заявила двоюродная сестра Юлии Виктория Скрипаль в эфире НСН. По ее словам, молодой человек сразу после происшествия 4 марта в английском Солсбери максимально отстранился от Юлии и всей истории.