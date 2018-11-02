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Общество

Строит из себя тайного агента. Виктория Скрипаль рассказала о женихе Юлии

2 Ноября 2018 в 15:24
Строит из себя тайного агента. Виктория Скрипаль рассказала о женихе Юлии
Виктория Скрипаль рассказала НСН, как сожитель Юлии исчез сразу после инцидента в Солсбери, и где он сейчас находится.

Жених Юлии Скрипаль «исчез с лица земли», а ее машина брошена возле подъезда дома, где они вместе проживали в двухкомнатной квартире, пишет британский таблоид The Daily Mirror. Владелец апартаментов рассказал журналистам, что в квартире сейчас проживает другая пара. По его словам, кто-то пришел и забрал все вещи Юлии и ее сожителя, но новый Ford Kuga коричневого цвета так и остался стоять возле подъезда. Британские журналисты также выяснили, что собака Юлии по кличке Нуар уже более полугода находится в приюте.

Молодым человеком отравленной в Солсбери дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля называется Степан Викеев, который якобы работал в компании своей матери «Институт современных проблем безопасности». Мать Сергея Татьяна сейчас проживает в Подольске и отказалась разговаривать с журналистами, пишет таблоид.

Сам же Степан живет и работает в Москве, заявила двоюродная сестра Юлии Виктория Скрипаль в эфире НСН. По ее словам, молодой человек сразу после происшествия 4 марта в английском Солсбери максимально отстранился от Юлии и всей истории.

Скрипаль рассказала о «подстроенном» ДТП
«Он прячется, скрывается, строит из себя тайного агента. Меняет квартиры, пароли, явки, чтобы как можно быстрее и больше от этой истории всей отстраниться. Он сказал, что просто был ее другом. Живут больше трех лет в одной квартире – просто друзья! Жениться он на ней не собирался, ничего нет. Этого человека в его жизни нет. Когда все это произошло, он буквально 6 числа собрал все свои вещи, отовсюду съехал. Все быстро-быстро. Ключи от ее квартиры отдал прорабу, который ремонт делал. Сказал, вы меня не знаете, вы меня не видите, и стал всячески скрываться. Он даже не одну сим-карту сменил, чтобы ему никто не звонил, никто его не нашел. Целые детективные истории разыгрывал, как в шпионском романе. Он отрекся полностью и сразу, чтобы его эта история никак не затрагивала», — рассказала Виктория Скрипаль.

Отметим, что об исчезновении жениха Юлии сообщалось еще в апреле текущего года. Сама Юлия подозревала его в причастности к тому, что произошло с ней и ее отцом. К таким выводам ее подтолкнуло то, что Степан перестал выходить с ней на связь после инцидента, а также то, что компания его матери считается одной из ключевых частей Федеральной службы безопасности.

Один из собеседников The Mirror рассказал журналистам, что пропавший жених может находиться под защитой ФСБ в месте, где никто не сможет его найти. Альтернативной версией источник назвал то, что Татьяна Викеева могла сама спрятать сына.Соседка Юлии Скрипаль в беседе с британской газетой отметила, что у пары было две собаки, но их никогда не видели вместе, так как они гуляли с ними по отдельности. Она добавила, что отношения Юлии и Степана были «очень странными».

Добавим, что журналисты The Mirror также побеседовали с Викторией Скрипаль, которая рассказала им о возможно подстроенном ДТП, произошедшем в конце сентября. Племянница беглого разведчика сообщила британским репортерам о своих опасениях того, что она попала в «расстрельный список» ГРУ из-за того, что отказывается молчать.
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