Строит из себя тайного агента. Виктория Скрипаль рассказала о женихе Юлии

Жених Юлии Скрипаль «исчез с лица земли», а ее машина брошена возле подъезда дома, где они вместе проживали в двухкомнатной квартире, пишет британский таблоид The Daily Mirror. Владелец апартаментов рассказал журналистам, что в квартире сейчас проживает другая пара. По его словам, кто-то пришел и забрал все вещи Юлии и ее сожителя, но новый Ford Kuga коричневого цвета так и остался стоять возле подъезда. Британские журналисты также выяснили, что собака Юлии по кличке Нуар уже более полугода находится в приюте.
Молодым человеком отравленной в Солсбери дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля называется Степан Викеев, который якобы работал в компании своей матери «Институт современных проблем безопасности». Мать Сергея Татьяна сейчас проживает в Подольске и отказалась разговаривать с журналистами, пишет таблоид.
Сам же Степан живет и работает в Москве, заявила двоюродная сестра Юлии Виктория Скрипаль в эфире НСН. По ее словам, молодой человек сразу после происшествия 4 марта в английском Солсбери максимально отстранился от Юлии и всей истории.
Отметим, что об исчезновении жениха Юлии сообщалось еще в апреле текущего года. Сама Юлия подозревала его в причастности к тому, что произошло с ней и ее отцом. К таким выводам ее подтолкнуло то, что Степан перестал выходить с ней на связь после инцидента, а также то, что компания его матери считается одной из ключевых частей Федеральной службы безопасности.
Один из собеседников The Mirror рассказал журналистам, что пропавший жених может находиться под защитой ФСБ в месте, где никто не сможет его найти. Альтернативной версией источник назвал то, что Татьяна Викеева могла сама спрятать сына.Соседка Юлии Скрипаль в беседе с британской газетой отметила, что у пары было две собаки, но их никогда не видели вместе, так как они гуляли с ними по отдельности. Она добавила, что отношения Юлии и Степана были «очень странными».
Добавим, что журналисты The Mirror также побеседовали с Викторией Скрипаль, которая рассказала им о возможно подстроенном ДТП, произошедшем в конце сентября. Племянница беглого разведчика сообщила британским репортерам о своих опасениях того, что она попала в «расстрельный список» ГРУ из-за того, что отказывается молчать.