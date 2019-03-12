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Владимир Этуш был кремирован на Троекуровском кладбище

12 Марта 2019 в 19:09
Владимир Этуш был кремирован на Троекуровском кладбище

Народного артиста СССР Владимира Этуша кремировали на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил директор Государственного академического театра им. Е.Вахтангова Кирилл Крок, пишет Агентство городских новостей «Москва».

Крок рассказал, что процедура кремации уже совершилась. Похороны артиста пройдут завтра на Новодевичьем кладбище.

Актер Владимир Этуш скончался в столичной больнице 9 марта. Церемония прощания с артистом прошла сегодня в Театре им. Е.Вахтангова.

Народный артист СССР Владимир Этуш снялся в таких картинах, как «Старая, старая сказка», «Приключения Буратино», «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию» и других. В 2009 г. стал директором Центрального дома актера им. А.Яблочкиной и оставался им до 2011 г.

Ранее художественный руководитель «Сатирикона», народный артист РФ Константин Райкин в беседе с НСН рассказал, какую роль Владимир Этуш сыграл в его жизни и профессиональном становлении.

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