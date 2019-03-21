Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские «Зениты»

Российская частная компания S7 Space, которая входит в группу S7 и владеет плавучим космодромом «Морской старт», намерена остановить выполнение контракта на производство на украинском предприятии «Южмаш» 12 ракет-носителей «Зенит». Об этом сообщает РИА Новости, отмечая, что контракт был заключён два года назад.

Как отмечают «Известия», источник в компании S7 Space подтвердил информации планируемом разрыве соглашения. Там подчеркнули, что производство будет «заморожено» в апреле на текущем уровне изготовления ракет. В «Южмаше», в свою очередь, не стали комментировать вопрос о производстве ракет «Зенит», подчёркивает RT.

Добавим, в начале марта сообщалось, что в России была изготовлена последняя ракета-носитель «Союз-ФГ», на которой используется произведённая на Украине система управления.

Между тем, депутат Верховной Рады Андрей Билецкий заявил о потерях украинской армии в тысячу человек после заключения второго минского соглашения. По его словам, это «космические цифры для современных войн». Также Билецкий обвинил украинские власти в том, что они мало делают для урегулирования гражданского конфликта и «перебивают эту тему виртуальными рассказами о своих достижениях».

Тем временем президент Украины Петр Порошенко продолжает настаивать на том, что украинская армия — самая боеспособная в Европе. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал НСН, почему не стоит верить ни депутату Рады Билецкому, ни Порошенко.