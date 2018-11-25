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ВКС РФ уничтожили боевиков, устроивших химатаку в Алеппо

25 Ноября 2018 в 19:02
ВКС РФ уничтожили боевиков, устроивших химатаку в Алеппо

ВКС РФ нанесли удар по району в демилитаризованной зоне Идлиб, откуда террористы в субботу, 24 ноября, обстреляли снарядами с боевым отравляющим веществом жилые кварталы сирийского Алеппо. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что турецкая сторона, отвечающая за этот район, была предупреждена об атаке ВКС РФ по горячей линии связи.

Ранее разведка обнаружила в демилитаризованной зоне Идбил минометы, из которых боевики обстреляли жилые районы Алеппо аль-Халидия, аз-Захра, а также улицу Нил.

В результате химической атаки пострадали 107 мирных жителей, в том числе 4 детей. Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин в эфире НСН предположил, что жители Алеппо подверглись воздействию хлорсодержащего отравляющего вещества, возможно, хлористого зарина. Он обратил внимание на то, что никто из пострадавших не жаловался на резкий запах, который отличает хлор от других отравляющих веществ. Отсутствие запаха объясняет, почему люди не сразу поняли, что подверглись химической атаке, продолжали оставаться в зоне поражения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что террористы пытаются подорвать процесс нормализации жизни в Сирии. Произведенная атака, по ее мнению, должна быть осуждена всем мировым сообществом, пишет РИА Новости.

 

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