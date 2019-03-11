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Визит Лаврова в Турцию перенесен на 18 марта

11 Марта 2019 в 14:29
Визит Лаврова в Турцию перенесен на 18 марта

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию переносится с 12 на 18 марта. Дата визита была изменена в связи с обновлением его рабочего графика.

Известно, что поездка в Турцию была запланирована в рамках участия в седьмом заседании Совместной группы стратегического планирования (СГСП) под председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран. Там Сергей Лавров должен был встретиться со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Незадолго до этого, в Турции сообщили о начале совместного с Россией патрулирования в Идлибе, пишет RT.

Ранее президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов в эфире НСН назвал главной задачей России сохранение существующих позиций на мировом рынке вооружений.

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