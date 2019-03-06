Виталий Милонов раскрыл секрет быстрого счастья

Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился секретом быстрого счастья. В рамках пресс-конференции, которая продолжается в НСН, он заявил, что в современном обществе им является отказ от цивилизации и мировых ценностей.

«А давайте, к примеру, вспомним этих бесконечных коучей, которые ещё вчера убирали за сараем навоз, а теперь собирают стадионы. И те, кто туда приходит – это, на мой взгляд, стадо баранов. Вы же заплатили полтинник за то, чтобы какой-то дебил вам что-то внушил. Всё это мне напоминает сборище людей после лоботомии», - категорично заявил Виталий Милонов.

Ранее автор новой культурной доктрины Виталий Милонов в рамках пресс-конференции НСН заявил, что если телевидение продолжит руководствоваться только рейтингом программ, то такие шоу, как «Дом 2», «Каникулы в Мексике» и другой шлак займёт весть эфир.