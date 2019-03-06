Милонов: Эффект от Шурыгиной ещё хуже, чем от рекламы пива

В информационном агентстве «Национальная Служба Новостей» продолжается пресс-конференция на тему: «Новая культурная доктрина: Конец эпохи ток-шоу?». В её рамках депутат Госдумы Виталий Милонов раскрывает подробности предлагаемой им новой культурной доктрины.

«Телевидение должно рассматриваться, как вид искусства. Но сегодня главным критерием является рейтинг, который повышается любым способом. Сколько передач было посвящено Диане Шурыгиной? Которая своё изнасилование продавала в череде ток-шоу. Также много программ о лженауке, колдунах и прочей нечисти. В обществе назрел вопрос о пересмотре отношения к телевидению, которое всё же несет образовательную функцию, просто мы об этом забыли», - отметил Виталий Милонов

По мнению Милонова, телевидение в России народное и его контент должен обсуждаться, в том числе, с народом.

«Если мы будет руководствоваться только рейтингом, то такие ими программы, как «Дом 2». «Каникулы в Мексике» и другой шлак займёт весть эфир. Мы теряем компоненту, которая называется нравственные устои. Эффект от Шурыгиной ещё хуже, чем от рекламы пива», - резюмировал Милонов.