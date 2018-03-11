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Видео скандальной выходки Ефремова в Самаре выложили в Сеть

11 Марта 2018 в 13:53
Видео скандальной выходки Ефремова в Самаре выложили в Сеть

В интернете появился отрывок спектакля «Не становись чужим» с Михаилом Ефремовым в главной роли, который прошел в Самарском театре оперы и балета.

На кадрах, размещенных порталом «Волга Ньюс», звучат недовольные выкрики зрителей о том, что им «не слышно». Также запечатлена ответная реакция артиста на выкрики из зала.

«Мы играем англичан! Для вас! Серьезную ученую комедию», — сказал раздосадованный актер.


Скандал вокруг постановки разгорелся после того, как одна из зрительниц написала в соцсетях, что Ефремов ругался со сцены матом и был нетрезв. В самарском Минкульте выходку артиста назвали безобразной и попросили «Современник», где служит Ефремов, разобраться в ситуации.

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