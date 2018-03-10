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Культура

«Клевета и травля!» Дмитрий Быков встал на защиту Ефремова

10 Марта 2018 в 11:32
«Клевета и травля!» Дмитрий Быков встал на защиту Ефремова
РИА Новости

Писатель и друг актера Михаила Ефремова в эфире НСН прокомментировал скандал со срывом спектакля в Самаре.

Скандал вокруг показанного в Самаре спектакля «Не становись чужим» с Михаилом Ефремовым в главной роли больше похож на публичную порку и травлю «большого артиста». Об этом в эфире НСН заявил писатель Дмитрий Быков.

С Михаилом Ефремовым у Быкова не только давняя дружба, но и творческий союз. Они вместе работали над проектами «Гражданин поэт» и «Гражданин Хороший». Поэтому писатель не поверил ни единому слову, написанному про актера недовольной самарской зрительницей.

«Началась просто травля большого артиста, который играл хорошие спектакли и стал жертвой клеветы. Раздувается конкретная запись в Фейсбуке одной зрительницы, которая ничего не поняла. Не поняла спектакля, не понимает Пинтера», - заявил собеседник агентства.

Быков также упрекнул журналистов, которые пытаются «хайпануть» на театральном скандале. Он подчеркнул, что всегда встанет на защиту старого друга.

«Травля, провокации, попытки поссорить старых друзей – ничего не выйдет», – заключил Дмитрий Быков.

Скандал в Самарском театре оперы и балета разгорелся накануне. После постановки «Не становись чужим» в соцсетях появились гневные комментарии зрителей, которые утверждали, что Михаил Ефремов, игравший в спектакле главную роль, «вышел на сцену нетрезвым, вел себя неподобающим образом и позволял в отношении публики нецензурную брань».

Соответствующее мнение сложилось и у министра культуры региона Сергея Филиппова, который также присутствовал на спектакле в качестве зрителя.

Сам Ефремов уже заявил, что недовольные зрители «просто не поняли Пинтера».

В театре «Современник» пообещали рассмотреть претензии и во всем разобраться, пишут «Известия».

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