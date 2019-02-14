Вице-президент США обвинил Россию в стремлении разделить НАТО

Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс заявил, что Россия стремится разделить НАТО с помощью своих энергетических запасов, ядерного оружия и вмешательства в выборы других стран. Об этом он рассказал в Варшаве, начав своей четырехдневный визит в Европу, сообщает НСН.

«Москва пытается разделить наш альянс, со своими резервами нефти и газа, со своим новым арсеналом ядерного оружия и со своими попытками попыток вмешиваться в выборы в Европе и по всему миру», — цитирует Пенса The Washington Examiner.

Как отмечает издание, ранее Пенс встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. После встречи вице-президент Штатов также заявил, что «нет большей угрозы для Польши, чем спектр агрессии со стороны восточного соседа».

Напомним, что Соединенные Штаты хотят разместить американскую базу на польской территории. Ранее эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин заявил в эфире НСН, что США планируют разместить в Польше свои ракеты, после выхода из ДРСМД.