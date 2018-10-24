Вице-премьер Италии назвал виновных в инциденте в римском метро

Глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини обвинил российских болельщиков в том, что они прыгали на эскалаторе. По его мнению, именно это привело к печальным последствиям. Более того, Сальвини назвал россиян «пьяными псевдоболельщиками». С такими словами он выступил на радиостанции RTL, сообщает RT.

Напомним, 23 октября в римском метро произошёл инцидент: сначала он ускорился, из-за этого люди начали падать, после чего ступеньки обрушились, сообщают « Известия ». В результате пострадали около 30 человек, чреди них 16 – российские футбольные болельщики, которые направлялись на игру между ЦСКА и клубом «Рома».

Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев ранее в эфире НСН опроверг причастность фанатов к обрушению эскалатора.