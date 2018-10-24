Очевидец ЧП в римском метро рассказал, кто помогал пострадавшим до приезда медиков

Очевидец инцидента на эскалаторе римского метро Ярослав опроверг слухи о том, что в произошедшем виноваты российские фанаты. По его словам, болельщики вели себя «тихо-мирно» и были в адекватном состоянии, сообщает телеканал «360».

Как отметил очевидец событий, до приезда медиков футбольным фанатам начали оказывать помощь находящиеся на станции люди.

«Люди на полу лежали, прямо в крови. В том числе один мой приятель тоже получил тяжелую травму — разрыв мягких тканей на ноге. Была ужасная картина. Потом увидели сам эскалатор, стало понятно, что случилась авария», - сообщил Ярослав.

Футбольный болельщик также рассказал, что все медицинские услуги пообещали включить в стоимость страховки, поэтому пострадавшим не придётся доплачивать за оказание им помощи.

Напомним, инцидент на станции метро «Репубблика» произошёл вечером 23 октября. Как сообщили очевидцы, эскалатор неожиданно увеличил скорость. Это привело к падению людей. В результате пострадали 30 человек, 16 из них – граждане РФ, сообщает РЕН ТВ.

Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев в эфире НСН опроверг причастность российских болельщиков к инциденту.