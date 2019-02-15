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Ветреную погоду прогнозируют синоптики в Москве в выходные

15 Февраля 2019 в 18:52
Ветреную погоду прогнозируют синоптики в Москве в выходные

В предстоящие выходные дни в столичном регионе сохранится теплая, но ветреная погода.

Дневная температура будет выше нуля, а порывы ветра будут достигать 15 м/с. Как сообщили АГН «Москва», по ночам столбики термометра будут опускаться ниже нулевой отметки.

Существенного падения атмосферного давления в воскресенье не будет - днем оно понизится до 734 мм рт. ст. При этом, когда начнет поступать холодный воздух, давление начнет постепенно повышаться до 742 мм рт. ст.», - сказали в центре погоды «Фобос».

К понедельнику температура вернется к привычным февральским минусовым значениям.

Ранее в эфире НСН ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова предупреждала о гололедице на столичных улицах.

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