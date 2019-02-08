Осторожно, скользко. Что принесёт оттепель в столицу?

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Ведущий специалист Гидрометцентра рассказала НСН, каким будет характер погоды в Москве и по области в ближайшие дни.

Последний месяц зимы порадует жителей столицы ранней оттепелью. О том, какой будет температура в выходные и в начале следующей недели, в эфире НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова. Она отметила, что неожиданное тепло будет сопровождаться гололедицей, поэтому горожанам следует быть внимательными.

«Юго-западные ветры будут формировать погоду в предстоящие выходные и на следующей неделе. И поэтому погода будет более тёплой, чем в среднем. Дневная температура нередко будет уходить в плюс. Ночью сохранятся отрицательные значения, будет преобладать облачная погода, местами с небольшим снегом или осадками. В ночь на субботу в Москве ожидается -3…-5°С, по области -3…8°С. Максимальная температура 0..-2°С, и по области от ноля до -5°С. При этом умеренный юго-западный ветер, местами небольшой снег. Будет гололедица, скользко особенно в утренние часы, ночные. И днём тоже не стоит надеяться на большое тепло, местами всё равно будет скользко. Снег будет подтаивать, где-то будет образовываться наледь, и, конечно, нужно будет обращать внимание на крыши, под которыми могут формироваться сосульки», — заметила Макарова.

Начало недели ознаменуется ещё большим потеплением, а также осадками. Помимо этого, по словам собеседницы НСН, в столичном регионе будет ветрено.

«В ночь на воскресенье -5…-7°С, по области минимальная температура -5…-10°С. Днём максимально в Москве -1…-3°С, в Подмосковье от -1°С до -6°С тоже с небольшим снегом. И в ночь на понедельник небольшое повышение: в столице -2…-4°С, по области -2…-7°С, местами небольшой снег. А днём снег будет чередоваться с мокрым снегом, потому что ожидается повышение температуры до 0…+2°С в Москве, по области -3…+2°С. Будет ветрено, местами до 12 метров секунду. И до середины недели такая погода сохранится. Ночью до -4°С, в Москве может быть даже +1°С. И днём около ноля, но уже с перевесом в положительную сторону: от -2°С до +4°С. И небольшие осадки. Аномалия будет составлять порядка 6-8°С», — заключила Макарова.

Добавим, в День всех влюблённых столичных жителей ожидает также комфортная зимняя погода. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в Москве 14 февраля будет от -4°С до +1°С и небольшие осадки.