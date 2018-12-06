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Ветеран труда вернул Медведеву «унизительную» прибавку

6 Декабря 2018 в 15:43
Ветеран труда вернул Медведеву «унизительную» прибавку

Житель Магадана, ветеран труда Владимир Попов принял решение переслать главе правительства РФ Дмитрию Медведеву прибавку к пенсии в размере 683 рублей.  Соответствующее заявления пожилого мужчины опубликовано в группе «Магаданский скептик» на Facebook.

В письме в Магаданский социальный центр Владимир Попов отказался от доплаты, положенной ему как ветерану труда, и  заявил, что означенная сумма «унижает его человеческое достоинство».

Как отмечает Ura.ru, пользователи соцсетей выразили поддержку пенсионеру. Правда, некоторые говорят, что чисто технически премьер-министр не отвечает за размер этой конкретной доплаты, поскольку она  установлена властями Магаданской области.

В региональном правительстве сообщили, что внимательно следят за этой ситуацией. Однако социальная служба пока не получила письма от ветерана труда. Когда это произойдёт, будут сделаны выводы, заявили там.

Ранее в эфире НСН директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин назвал «крохами с барского плеча» утвержденный рост пенсий в России.


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