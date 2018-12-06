Ветеран труда вернул Медведеву «унизительную» прибавку

Житель Магадана, ветеран труда Владимир Попов принял решение переслать главе правительства РФ Дмитрию Медведеву прибавку к пенсии в размере 683 рублей. Соответствующее заявления пожилого мужчины опубликовано в группе «Магаданский скептик» на Facebook.
В письме в Магаданский социальный центр Владимир Попов отказался от доплаты, положенной ему как ветерану труда, и заявил, что означенная сумма «унижает его человеческое достоинство».
Как отмечает Ura.ru, пользователи соцсетей выразили поддержку пенсионеру. Правда, некоторые говорят, что чисто технически премьер-министр не отвечает за размер этой конкретной доплаты, поскольку она установлена властями Магаданской области.В региональном правительстве сообщили, что внимательно следят за этой ситуацией. Однако социальная служба пока не получила письма от ветерана труда. Когда это произойдёт, будут сделаны выводы, заявили там.
Ранее в эфире НСН директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин назвал «крохами с барского плеча» утвержденный рост пенсий в России.