Ветеран труда вернул Медведеву «унизительную» прибавку

Житель Магадана, ветеран труда Владимир Попов принял решение переслать главе правительства РФ Дмитрию Медведеву прибавку к пенсии в размере 683 рублей. Соответствующее заявления пожилого мужчины опубликовано в группе «Магаданский скептик» на Facebook.

В письме в Магаданский социальный центр Владимир Попов отказался от доплаты, положенной ему как ветерану труда, и заявил, что означенная сумма «унижает его человеческое достоинство».

Как отмечает Ura.ru , пользователи соцсетей выразили поддержку пенсионеру. Правда, некоторые говорят, что чисто технически премьер-министр не отвечает за размер этой конкретной доплаты, поскольку она установлена властями Магаданской области.

В региональном правительстве сообщили, что внимательно следят за этой ситуацией. Однако социальная служба пока не получила письма от ветерана труда. Когда это произойдёт, будут сделаны выводы, заявили там.

Ранее в эфире НСН директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин назвал «крохами с барского плеча» утвержденный рост пенсий в России.